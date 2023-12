Cultura de SE passa por renovação e recebe grandes investimentos durante 2023

Sergipe vive um momento de renovação na área da cultura graças aos investimentos contínuos e históricos feitos pelo Governo do Estado. As ações da realizadas têm o intuito de ampliar e manter a diversidade artística no estado. Entre os focos da gestão estadual, estão também a divulgação e promoção da cultura sergipana como atrativo turístico. Para isso, de forma integrada o Instituto Banese, a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) vêm implementando o Programa Integrado de Desenvolvimento Cultural e Turístico de Sergipe (Viva-SE).

Esta é uma iniciativa que tem o objetivo de despertar o sentimento de sergipanidade por meio da implantação de espaços culturais que manifestem o legado histórico estadual. Recentemente, o Governo Federal anunciou para Sergipe novos investimentos na cadeia produtiva cultural e turística sergipana. Desta vez, o estado receberá R$ 180 milhões, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A verba já tem destino certo, o Viva-SE, que irá abranger um total de 15 projetos estratégicos desenvolvidos pela atual gestão estadual, localizados em oito territórios sergipanos, a exemplo de reforma e construção de museus, memoriais e estruturação de Casas do Artesão. Os projetos já foram apresentados e aprovados pelo BNDES.

Segundo o governador, Fábio Mitidieri, a parceria entre o Governo do Estado e o Governo Federal é fundamental para que Sergipe possa usufruir de um novo tempo nas áreas da cultura e do turismo. “Ao firmar essa operação de crédito, de R$ 180 milhões com o BNDES, para o programa Viva Sergipe, damos mais um passo em direção ao fortalecimento da cultura e do turismo em nosso estado. A partir disso, iremos realizar reforma da biblioteca, construção de museus, como Museu do Cangaço, Museu do Náufrago, Museu do Forró, Museu do Vaqueiro, além de reformar centros culturais importantes para o estado. Tudo isso dará cara nova à nossa cultura e turismo”, celebrou.

Para o superintendente do Instituto Banese, Ézio Déda, o investimento destinado por meio do BNDES para o programa Viva-SE será fundamental para o estado consolidar seu projeto de desenvolvimento cultural e turístico, gerando emprego e renda para a população. “O Banese, por meio do Instituto Banese, seguirá nessa parceria com o Governo de Sergipe, agora na coordenação dos 15 projetos aprovados e que, ao longo deste ano, foram cuidadosamente planejados, considerando as potencialidades dos territórios sergipanos. É um trabalho multissetorial e que envolve várias secretarias do Estado”, disse.

Balanço da cultura

A presidente da Funcap, Antônia Amorosa, fez um balanço das ações da pasta e celebrou avanços alcançados durante o ano. De acordo com ela, a Funcap fez a retomada de alguns projetos que dialogam com o povo sergipano e turistas. “Temos que celebrar. O que foi feito até aqui foi com muito amor e carinho. Trouxemos nesta gestão a retomada dos cortejos de forró, a Salva Junina, o concurso de Rei e Rainha do País do Forró, além da Ópera do Milho, que já não acontecia há 16 anos”, lembrou.

Além disso, a Cultura realizou oitivas para a efetivação da Lei Paulo Gustavo, participou ativamente das edições do programa itinerante de governo ‘Sergipe é aqui’ e, de forma inovadora, implementou a ‘Segundona do Turista na Rua São João. Ainda no período junino, em parceria com a Secretaria de Estado da Comunicação (Secom) e Secretaria do Estado do turismo (Setur) realizou o ‘Arraiá do Povo’, evento que durou 60 dias e fortaleceu o sentimento de pertencimento e valorização da sergipanidade, além de cultivar as tradições nordestinas como forró, quadrilha junina e diversas manifestações culturais. Já para 2024 a gestora da pasta da cultura informou que está no planejamento reformas estruturantes dos equipamentos de cultura, como também lançamentos de editais que fazem parte das políticas de cultura deste governo.

Lei Paulo Gustavo

Com o intuito de democratizar o acesso à cultura, a Lei Federal Paulo Gustavo foi criada para garantir ações emergenciais ligadas ao setor cultural, uma das áreas mais prejudicadas pela pandemia da Covid-19. Em Sergipe, em outubro, a Funcap lançou quatro editais da Lei de Incentivo Cultural, sendo dois voltados para a promoção de projetos culturais nas mais diversas linguagens. Os editais da LPG do Audiovisual (Tarcísio Duarte) e Demais Linguagens (Ilma Fontes) receberam 2.604 inscrições, o que demonstra o impacto positivo que essa iniciativa tem tido no cenário cultural no estado.

Além desses editais, outros dois estão em andamento: o Edital de Premiação Araripe Coutinho, que tem como objetivo reconhecer agentes e referências da cultura popular em Sergipe; e o Edital de Pareceristas, de fluxo contínuo, que é voltado para o credenciamento de profissionais que atuarão na avaliação de projetos artísticos e culturais no estado, com o objetivo de garantir um processo de seleção justo e transparente, contando com especialistas qualificados para analisar as propostas recebidas.

Segundo Amorosa, toda equipe da Funcap tem realizado um trabalho com muita seriedade, transparência e rigor para selecionar os contemplados na Lei Paulo Gustavo, por meio de oitivas transparentes e participativas em várias localidades, tanto na capital quanto no interior do estado, com a presença de artistas e agentes culturais de cada segmento. “Foram realizadas 12 oitivas na capital, 11 no interior, além de assistência técnica a diversos municípios e realização de conferências intermunicipais”, disse.

Calendário Anual de Eventos

No início do ano, o Governo do Estado lançou o Calendário de Eventos Turísticos do estado para 2023, e apresentou a programação do Encontro Nordestino de Cultura. A elaboração do calendário é uma ação construída de maneira interligada entre as secretarias de Estado do Turismo (Setur) e da Educação e Cultura (Seduc), por intermédio da Funcap e com a colaboração de representantes do segmento turístico.

Para completar o trabalho de renovação na área, a Funcap tem realizado eventos que fortalecem a identidade cultural e o sentimento de pertencimento da população sergipana. Em junho, por exemplo, o estado se transformou no ‘País do Forró’ e diversas festas marcaram esse período. Para abrir o calendário junino, aconteceu o Fórum Nacional da Música Nordestina, logo após foi realizado o Concurso do Rei e da Rainha do Milho no País do Forró.

Os tradicionais concursos de quadrilha junina Arranca Unha e Gonzagão, a Segundona da Rua São João, o Arrastapé do 18 do Forte e as novidades como a Gonzagada, que promoveu shows e apresentações culturais, assim como o Arraiá Mirim, uma atração especial para as crianças, também fizeram parte da programação.

Um dos destaques da época foi a realização do Arraiá do Povo. Composto por três palcos, o evento reuniu sergipanos e turistas para curtir artistas nacionais, locais, apresentações de quadrilhas e grupos folclóricos diariamente, além de atividades infantis nos fins de semana.

Fonte: Governo de SE