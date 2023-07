Cultura, música e comidas Típicas: Saiba tudo que vai rolar no Arraiá DaHora

Neste sábado, dia 22 de julho, no Balneário Paraíso do Araçá, acontece o Arraiá Dahora, um espetáculo cultural com muitas atrações folclóricas e musicais como: Trio pé de Serra Chamego do Forró, Chirlys Trindade, Aline Souza e participação especial de Clevinho Santana.

Idealizado pelo empresário artístico Luis Dahora, o evento tem como objetivo principal evidenciar a cultura da cidade de Lagarto, trazendo diversão e movimentando o comércio das regiões próximas ao evento.

Mais do que um evento musical, o Arraial vai contar com uma decoração temática, espaço infantil, praça de comidas típicas, bar, muita segurança e e uma cobertura completa de sites e influenciadores Sergipano e de outros estados para estabelecer um espaço de visibilidade para nossa cidade.

O time de peso que já está confirmado: Tamile Garcia, Clevinho Santana, Ellis Nayara, Ellen Beatriz, Anne Patrícia, Emilly Oliveira, Camile Steffani, Elvis Santos, Juliana Leal ( Casal Chupa Cabra), Diário Sergipano, Felipe Rolemberg, Douglas Feijhonys (diretamente do Crato-CE) e muito mais…