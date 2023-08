Cultura simãodiense é destaque em evento regional no IFS de Lagarto

A cultura simãodiense esteve representada entre os dias 22 e 24 de agosto no I Festival do Patrimônio Material e Imaterial do Centro-Sul Sergipano, realizado pelo campus Lagarto do Instituto Federal de Sergipe.

Simão Dias participou do evento, ocorrido em alusão ao Dia do folclore, com o grupo de Dança de Roda da comunidade Quilombola Sítio Alto. Na ocasião, a secretária de Cultura, Ana Maria e a diretora do Departamento de Cultura, Rosane Carvalho, prestigiaram o encontro no município lagartense.

O I Festival do Patrimônio Material e Imaterial do Centro-Sul Sergipano foi marcado por exposições fotográficas, de artesanato e maquetes de casarões antigos do município; além de apresentações culturais de grupos tradicionais da região e palestras envolvendo o tema.

Fonte: Prefeitura de Simão Dias