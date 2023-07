Curso de Arquitetura e Urbanismo do IFS Lagarto alcança conceito 4 do MEC

O curso de Arquitetura e Urbanismo do Instituto Federal de Sergipe (IFS) – Campus Lagarto acaba de ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) na Avaliação de Reconhecimento de Curso realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Em uma escala de 1 a 5, o curso obteve conceito 4 em três dimensões definidas para a avaliação: organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura.

Apesar do curso ser recente, prestes a completar quatro anos de existência, a nota é bastante expressiva. Para o coordenador do curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, o professor Anselmo Araujo Matos, a conquista é uma celebração para todos que fazem o IFS – Campus Lagarto. “O resultado evidencia a qualidade e o comprometimento da instituição em oferecer uma formação de alto nível na área de arquitetura e urbanismo”, afirma.

Anselmo destaca ainda que a nota alcançada mostra a responsabilidade do IFS em preparar profissionais altamente qualificados para o mundo do trabalho e que o êxito é uma vitória de toda comunidade. “Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão aos gestores, docentes, técnicos administrativos, terceirizados e discentes. Cada um de vocês desempenha um papel fundamental no sucesso do nosso instituto e merece todo o reconhecimento. Juntos, estamos transformando sonhos em realidade e construindo um futuro promissor para a arquitetura e urbanismo” destaca.

Fonte: IFS