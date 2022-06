Curso gratuito de Libras está com inscrições abertas em SE

Inscrições para um curso básico de Libras da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) estão abertas até o dia 3 de julho. Serão disponibilizadas 75 vagas com carga horária de 60 horas.

Podem participar os servidores da Educação e o público externo. Para se inscrever, os interessados devem fazer o cadastro no link e inserir a chave de acesso ‘ [email protected] ’.

Os candidatos podem escolher entre fazer as aulas presenciais na sede da Seduc ou no Centro de Atendimento Educacional Especializado João Cardoso Nascimento Júnior.

As aulas ocorrerão entre os dias 4 de julho e 22 de agosto, das 8h às 12h, sempre nos dias de segunda e quarta-feira para quem optar pelo turno matutino. Para aqueles que optarem por fazer o curso no período vespertino, as aulas ocorrerão sempre nos dias de segunda, quarta e sexta-feira, das 13h às 17h, entre os dias 4 de julho e 8 de agosto.

