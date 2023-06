Cursos oferecidos pela prefeitura em parceria com a Ontime preparam estudantes para o mercado de trabalho

A Prefeitura de Lagarto, através das secretarias de Indústria Comércio e Serviços (Semics) e do Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest) deram início na última terça-feira, 30, aos cursos gratuitos em parceria com a Ontime.

São 8 modalidades que estão proporcionando aos estudantes a preparação ideal para o mercado de trabalho. Os cursos contemplam Atendimento ao público, Recepcionista, Operador de Telemarketing, Promotor de vendas, Auxiliar Administrativo, Empreendedorismo, Operador de Caixa e Conhecimentos bancários.

As aulas continuam até esta quinta-feira, 01, nos turnos da tarde e noite, no auditório da Secretaria Municipal de Educação.

Fonte: Prefeitura de Lagarto