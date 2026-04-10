DAF leva serviços ao interior e realiza mais de 100 atendimentos em Tobias Barreto

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe segue fortalecendo a integração entre gestão e base operacional com mais uma edição do programa “DAF em Ação”. Desta vez, a iniciativa chegou ao município de Tobias Barreto, levando uma ampla gama de serviços diretamente aos servidores da região.

A ação, realizada na última quinta-feira, 09, foi coordenada pelo Departamento de Administração e Finanças (DAF/SSP) e contabilizou 114 atendimentos, contemplando demandas diversas nas áreas administrativa, de saúde e suporte operacional. O objetivo principal é facilitar o acesso dos policiais a serviços que, anteriormente, só estavam disponíveis na capital, Aracaju.

O delegado regional de Tobias Barreto, Daniel Mattos, destacou a importância da iniciativa para a região. Segundo ele, o projeto tem proporcionado avanços significativos ao levar estrutura e serviços essenciais diretamente para o interior. “Esse projeto trouxe até aqui os serviços do Instituto de Identificação, Criminalística, armeiros e toda a estrutura da segurança pública, além de mobiliários e itens que melhoram tanto a prestação de serviço quanto a qualidade do atendimento”, afirmou.

A ação também beneficiou unidades de municípios vizinhos que integram a regional, como as delegacias de Itabaianinha, Arauá, Cristinápolis, Tomar do Geru e Poço Verde, ampliando o alcance e o impacto da iniciativa.

De acordo com o diretor do DAF, Álvaro Bento, esta já é a quarta edição do programa, que soma com a edição desta quinta-feira, 714 atendimentos realizados. Ele ressaltou a diversidade dos serviços ofertados, que vão desde atendimentos médicos, psicológicos e nutricionais até manutenção de armas, entrega de munições e equipamentos. “É algo extremamente prazeroso, não só para mim, mas para todos os gestores da segurança pública”, pontuou.

O delegado-geral da Polícia Civil de Sergipe, Thiago Leandro, reforçou que o “DAF em Ação” representa um avanço estratégico na valorização dos servidores. Para ele, a iniciativa aproxima a gestão da realidade enfrentada pelos profissionais que atuam na linha de frente do combate ao crime, além de garantir melhores condições de trabalho.

Fonte: SSP/SE