DAGV de Lagarto detém homem que perseguia ex-namorada

A Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) de Lagarto prendeu nesta terça-feira, 07, um homem por violação de medida protetiva de urgência. A ação ocorreu no município lagartense.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima compareceu à delegacia em dezembro de 2022, para denunciar seu ex-namorado, que a perseguia por não aceitar o fim do relacionamento. Diante do ocorrido, foram concedidas à vítima medidas protetivas de urgência.

Mesmo após tomar conhecimento da determinação judicial, o autor continuou perseguindo a mulher, em sua residência ou em estabelecimentos da cidade, com o intuito de ameaçá-la e constrangê-la.

Assim, a DAGV representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi decretada pelo Poder Judiciário. Após diligências, o homem foi preso e o caso encontra-se à disposição da Justiça, para as demais medidas cabíveis.