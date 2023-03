DAGV de Lagarto prende acusado de estuprar a própria avó

A Delegacia de Atendimento aos Grupos Vulneráveis de Lagarto (DAGV) cumpriu o mandado de internação contra um adolescente de 16 anos investigado por ato infrancional semelhante ao crime de estupro de vulnerável na cidade de Pinhão. A ação policial ocorreu nesta quinta-feira, 16.

De acordo com as investigações, a vítima do crime é a própria avó do adolescente. O fato criminoso ocorreu na cidade de Pinhão no mês de fevereiro deste ano. Após o ato infracional, o adolescente fugiu.

Diante da gravidade dos fatos, a Delegacia de Pinhão solicitou a internação do adolescente, que foi encontrado e apreendido na cidade de Lagarto. O adolescente já se encontra à disposição da Justiça.