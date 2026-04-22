DAGV registra 10 prisões e cerca de 70 ocorrências durante feriado prolongado

O plantão do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) da Polícia Civil registrou, ao longo de quatro dias de atuação, entre o fim de semana, o ponto facultativo de segunda-feira, 20, e o feriado do Dia de Tiradentes, 21, a lavratura de 37 medidas protetivas, 10 autos de prisão em flagrante e cerca de 70 boletins de ocorrência. Os números refletem a intensa demanda por atendimento a vítimas de violência, especialmente no contexto doméstico e familiar.

De acordo com a delegada Mariana Diniz, diretora do DAGV, o balanço evidencia a prontidão da unidade diante da alta procura pelos serviços. “Tivemos um volume intenso de trabalho que reforça a nossa atuação contínua. Esses números são reflexo do compromisso da Polícia Civil no combate rigoroso aos crimes contra pessoas vulneráveis, seja no contexto de violência sexual ou doméstica e familiar”, destacou.

A delegada ressaltou ainda a importância da denúncia como ferramenta essencial para interromper ciclos de violência. “É fundamental destacarmos que a violência doméstica muitas vezes começa de forma silenciosa e vai escalando. Por isso, denunciar é o primeiro passo para evitar que algo mais grave aconteça”, afirmou.

Ainda segundo Mariana Diniz, a violência contra a mulher segue como a principal demanda da unidade. “Estamos atuando com tolerância zero, especialmente nos casos de descumprimento de medidas protetivas, representando por prisões e cumprindo mandados com agilidade para garantir que os agressores não fiquem impunes”, evidenciou a delegada.

A diretora do DAGV reforçou que as vítimas devem sempre buscar ajuda. “As vítimas merecem viver com dignidade, liberdade e, acima de tudo, segurança. Se você está passando por isso ou conhece alguém nessa situação, não se cale. A denúncia salva vidas”, enfatizou.

A Polícia Civil orienta que denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181 ou, em situações de emergência, pelo telefone 190 da Polícia Militar. O DAGV funciona 24 horas por dia, oferecendo acolhimento, orientação e proteção às vítimas.

Fonte: SSP/SE