Dakota de Simão Dias abre vagas de trabalho para PCD e reabilitados do INSS

A fábrica da Dakota Calçados instalada em Simão Dias abriu vagas de trabalho para Pessoas com Deficiência (PCD) e reabilitados do INSS. Confira o comunicado emitido pela direção da empresa:

“Estamos abertos para receber currículos com laudos de Pessoas com Deficiência (PCD) ou Reabilitados(as) pelo INSS

Devem trazer o currículo e o atestado médico aonde menciona que se enquadra no Decreto 5296/2004 no caso de PCD ou a Carteira de Trabalho para reabilitados (as)

*Portadores de Necessidade Visual: atestado médico deve mencionar o grau de cada olho, acuidade visual

*Portadores de Necessidade Auditiva: audiometria ou laudo médico atestando a perda em ambos os ouvidos

*Portadores de Necessidade Física: laudo médico especificando o membro/área afetada

*Portadores de Necessidade Mental: laudo médico psiquiátrico detalhando o grau de mentalidade

Os interessados devem trazer o currículo pessoalmente para a empresa para efetuar o pré-cadastro e passar por avaliação médica junto ao médico da empresa.

À Direção”