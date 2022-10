Damares e Michelle Bolsonaro estarão em Sergipe neste fim de semana

No próximo domingo, 16, a primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, e a senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF) estarão em Aracaju, onde cumprirão uma agenda política. A informação foi divulgada pelo senador eleito por Sergipe Laércio Oliveira (PP).

De acordo com o senador eleito, Michelle e Damares realização o ato político “Mulheres com Bolsonaro”, que acontecerá no Pavilhão B do Centro de Convenções de Sergipe (CIC), das 7h às 10h. Na oportunidade, será anunciada a data em que o presidente virá ao estado.