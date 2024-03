Daniel Alves paga fiança, e Justiça da Espanha autoriza jogador a deixar prisão

Após o pagamento, os juízes da Audiência Provincial de Barcelona, responsável pelo caso, deram o auto de liberdade ao ex-jogador — o que significa que ele pode deixar a prisão a qualquer momento.

O ex-jogador poderia ter saído na quinta (21) e na sexta (22), mas não fez o pagamento da fiança até o fechamento do expediente bancário dos dois dias.

Na sexta-feira, a advogada de Alves chegou a pedir ampliação do prazo limite para depositar a quantia em mais uma hora . Os juízes concordaram e ampliaram o prazo, mas, ainda assim, o pagamento não foi feito, segundo confirmou o tribunal.

Em paralelo, o Ministério Público de Barcelona apresentou no sábado (23) um recurso à liberdade provisória de Daniel Alves. A Audiência de Barcelona também analisará o pedido da Promotoria. Caso aceite o pedido, o ex-jogador pode ter de voltar à prisão após ser solto.

Se a Justiça mantiver sua decisão da semana passada, Alves fica em liberdade enquanto aguarda o recurso à sua condenação, o que pode acontecer só no fim do ano ou em janeiro de 2025.

Fonte : g1