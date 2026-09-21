De Tobias a Santana do São Francisco, Gustinho destaca investimentos e acelera a arrancada para a vitória

Do calçadão que transformou o centro comercial de Tobias Barreto às ruas de Santana do São Francisco, o deputado federal Gustinho Ribeiro (PP), candidato à reeleição, dedicou este sábado, 19, a prestar contas do mandato e renovar parcerias no interior de Sergipe. Em clima de arrancada para a vitória, a agenda do parlamentar começou na cidade de Tobias e seguiu para o Baixo São Francisco, durante a Carreata do Time 55.

Em Tobias Barreto, Gustinho percorreu a feira e o comércio acompanhado dos vereadores Júnior Cisneiros e Samoel da Samambaia. Durante a visita, esteve no Calçadão da Avenida Luiz Alves de Oliveira Filho, inaugurado em março de 2025 após receber mais de R$ 2 milhões em emendas destinadas pelo parlamentar. Construída no coração econômico e cultural da cidade, a obra – que se tornou realidade graças a parceria do deputado com o prefeito do município, Dilson de Agripino – fortalece o comércio, o turismo e a geração de renda do município.

“Destinamos mais de R$ 2 milhões para o calçadão e já investimos mais de R$ 7 milhões na saúde, nessa parceria com o prefeito Dilson. Hoje, Tobias tem aqui conforto, modernidade e um comércio pulsante. Também está em andamento a estação de tratamento de água, uma obra para enfrentar um problema de mais de 50 anos e melhorar a qualidade e a quantidade da água oferecida à população”, afirmou Gustinho, que também destacou novos investimentos em calçamento e asfalto.

*Carreata em Santana*

Em Santana do São Francisco, Gustinho participou da Carreata do Time 55 com o governador Fábio Mitidieri, candidato à reeleição, André Moura, candidato ao Senado, o prefeito Ricardo Roriz, o vice-prefeito Marcos Sales e a primeira-dama Renata Roriz. O deputado já destinou para a cidade mais de R$ 1,5 milhão para a saúde e a infraestrutura do município.

“Como prefeito de Santana do São Francisco, estou junto com Gustinho, esse deputado federal que tanto ajuda a gente, mandando emendas e fazendo o crescimento de Santana do São Francisco. Obrigado, Gustinho. Vamos juntos”, destacou Ricardo Roriz durante a carreata junto com Gustinho.

“Foi um sábado de mostrar resultados e renovar a disposição para fazer ainda mais. Em Tobias, caminhei sobre uma obra que ajudamos a tirar do papel e vi o comércio pulsando. Em Santana, participei de uma grande carreata com o governador Fábio, André Moura, o prefeito Ricardo e todo esse time que trabalha pelo município. Seguiremos transformando parceria em mais saúde, infraestrutura e desenvolvimento para o povo sergipano”, concluiu Gustinho.

Fonte: Assessoria de Comunicação