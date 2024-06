Defesa Civil de Aracaju emite alerta de chuvas moderadas para as próximas 24h

A Defesa Civil de Aracaju emitiu, nesta quinta-feira, 13, um novo alerta de chuvas moderadas para as próximas 24h. Segundo o órgão, é esperado um volume em cerca de 50 milímetros até o meio-dia desta sexta-feira.

A pasta também pede que sejam observados sinais de risco, como inclinação de árvores ou postes, rachaduras, afundamento de piso ou barulhos no madeiramento do telhado. A Defesa Civil pode ser acionada através do serviço emergencial 199, que está disponível 24h.

A Prefeitura de Aracaju também divulgou um balanço das chuvas na capital. Até o momento, choveu cerca de 194 mm somente nos primeiros 13 dias deste mês. A média histórica do mês de junho é de 195 mm.

Fonte: G1/SE