Defesa Civil emite alerta para chuvas moderadas em Sergipe

Na última segunda-feira, 19, o Governo de Sergipe, por meio da Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec), emitiu um alerta a população sobre chuvas moderadas nos oito territórios sergipanos.

De acordo com a chefe de Monitoramento e Alerta da Supdec, Ingrid Feitosa, as chuvas se estenderão pelos próximos dias. “Da terça-feira, 20, até a quinta-feira, 22, os municípios dos territórios Agreste Central, Alto Sertão, Centro Sul e Médio Sertão Sergipano terão acumulado de chuvas de até 45mm, enquanto que nos do Baixo São Francisco, Grande Aracaju, Leste e Sul Sergipano, o índice poderá chegar até 70mm”, explica.

Ingrid Feitosa adverte ainda sobre a intensidade dos ventos. “Onde o acúmulo de chuvas for menor estão previstos ventos com velocidade de 45 km/h, já nos municípios onde elas serão mais volumosas, eles podem chegar até 55 km/h”, ressalta.

A Defesa Civil orienta a população para evitar trafegar nas proximidades de córregos rios e similares, e, para as pessoas que residem em áreas de risco, redobrar os cuidados, lembrando que em situações de emergência, quem reside em Aracaju deve ligar para o número 199, e para o restante do Estado, 193.

A população também pode receber os alertas meteorológicos através de mensagem de texto pelo celular. Basta enviar um SMS para o número 40199 e inserir, no campo da mensagem, o CEP do local sobre o qual deseja receber informações.

Foto: Arthuro Paganini / Governo de Sergipe