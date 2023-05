Delegação sergipana encerra participação no JUBs Praia com sete medalhas e dois troféus

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) faturou quatro medalhas de bronze, sendo uma no beach wrestling, com Marcelo Souza, na categoria 90kg, duas no surf com Sanny Souza e Leonardo Vasconcelos e uma no cross training masculino com Ednaldo Júnior.

Além disso, a UFS ainda conquistou dois troféus de terceiro lugar por equipe, sendo um no surf masculino e outro no feminino.