Delegação Sergipana está com boa expectativa na Gymnasiade 2022

O Estado de Sergipe se faz presente na maior competição escolar do mundo, que este ano acontece na cidade de Deauville, na França, entre os dias 14 e 23 de maio. Sergipe está na Gymnasiade 2022 com uma delegação formada por atletas, técnicos, oficiais e dirigentes, alguns com grandes expectativas para a conquista de medalhas.

Sergipe participa do evento com os seguintes atletas e suas respectivas modalidades: Luciele Caroline, Kaliene Santos e Tarciso Nunes, no Atletismo; Bruno Iuri, no Boxe e Flávia Santos, da Ginástica Rítmica.

As disputas de Atletismo começaram na última segunda-feira, 16, e prosseguem até a quinta-feira, 19. A Ginástica foi iniciada na última terça-feira, 17, e se encerra nesta quarta-feira, 18.

A superintendente especial de Esportes, Mariana Dantas, prestigia a delegação sergipana e torce pelo sucesso dos atletas. Mariana revive o período em que foi atleta de Karatê com importantes conquistas nacionais e internacionais. “Eu me sinto muito feliz em estar aqui. É fruto do nosso trabalho. Sergipe foi sede da Seletiva Nacional da Gymnasiade e agora a gente está aqui, coroando a participação do nosso estado, não só com nossos atletas, mas também com técnicos, treinadores, com toda uma equipe de dirigentes aqui presentes na Gymnasiade. Eu tenho certeza de que levaremos medalhas para o nosso estado”, disse.

Dentre os sergipanos presentes em Deauville, estão Luciano Vieira e Euder Lima, técnicos da seleção brasileira de Wrestling e de Judô, respectivamente. Luciano também acredita na conquista de medalhas. “Estamos aqui com atletas de destaque em Sulamericanos, Pan-americanos e Brasileiros, muitos medalhistas dessa modalidade. É um mundial escolar, e o Brasil está aqui para brigar por medalhas”, destaca.

O Brasil está competindo no Wrestling com 30 atletas. “São dez meninas no gênero livre feminino, dez no livre masculino e dez na Greco-Romana, todos em condições de conquistar medalhas”, disse o professor Luciano.

Ainda como técnicos sergipanos presentes em Paris, estão Euder Lima, um dos técnicos da Seleção Brasileira de Judô, e Walter Thiessen, membro da Internacional School Federation (ISF) e da Comissão de Natação.

No que diz respeito aos atletas, Sergipe se faz presente com cinco atletas. São dois atletas tradicionais e três para-atletas. A principal esperança de medalhas é a para-atleta Luciele Caroline, aluna do Centro de Excelência Santa Maria, que vai competir no atletismo nas provas de arremesso de peso, lançamento de disco e arco.

Luciele tem experiência internacional, pois já conquistou medalha de prata no Mundial da Suíça. Aqui ela vai tentar quebrar o recorde obtido recentemente no Brasileiro em São Paulo. Luciele começa a competir na quinta-feira dia 19. Enquanto isso, torce pelos colegas. “Estou bastante ansiosa, porém bem preparada para conquistar medalhas para o meu Brasil, para o Estado de Sergipe. E quem sabe se eu não bato um novo recorde!”, disse, confiante a superatleta.

A equipe de atletismo treinada pelo professor Antônio Ferreira Junior conta ainda com o Tarciso Alves Nunes, no ciclismo adaptado, e Kaliane, que vai correr os três mil metros.

“Nossa expectativa é muito grande. Como o para-atletismo tem uma pontuação diferenciada, por enquanto eles estão fazendo alguns cálculos para definir os classificados, ver quem está em primeiro e quem está em segundo. Vamos conquistar muitas medalhas como temos conquistado nas diversas competições pelo mundo”, disse Ferreirinha.

Alunos atletas da rede estadual

° Tarcísio Alves Nunes Barboza (cadeirante) – Colégio Estadual Glorita Portugal

Para-atletismo:100m, 400m e 1.500m

° Kelianny dos Santos Neto (Deficiente Visual – cega) – Escola Estadual Senador Leite

Atleta-Guia: Jadson Santos Souza (Ex-aluno da Escola Estadual Senador Leite Neto)

Para-atletismo: 100m, 400m e 1.500m

° Luciele Carolaine Brito Santos- Centro de Excelência Vitória de Santa Maria

Treinador e orientador – Antônio Ferreira de Melo Júnior (Professor Ferreirinha Júnior – Escola Estadual Senador Leite Neto) Lançamento de Dardo, lançamento de disco e arremesso de peso.

° Bruno Eduardo de Oliveira Lira – Boxe – Colégio Estadual Jackson de Figueiredo (técnico Euder Lima e Walter Thiessen)