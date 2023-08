Delegacia de Lagarto apreende fardos de fumo falsificado na feira de Itabaiana

A Delegacia Regional de Lagarto deflagrou na manhã desta quarta-feira, 30, na feira do município de Itabaiana, a primeira fase externa da investigação que busca averiguar a prática de crimes contra as relações de consumo e contra a propriedade industrial. Os delitos tinham como alvo a marca lagartense Fumo Rocha.

As investigações tiveram início a partir de denúncias. Segundo o que já foi apurado, os suspeitos, da cidade de Lagarto, adquiriam fumo de má qualidade e, em seguida, acondicionavam o material ilegal em embalagens falsas do Fumo Rocha, marca conhecida e consolidada no ramo. A partir daí, o produto era comercializado.

O delegado regional de Lagarto, Paulo Cristiano, que está à frente das investigações, revela que os fornecedores do material falsificado já foram identificados. “Na manhã de hoje [30], foi deflagrada a primeira fase externa da investigação, e foram apreendidos vários fardos de fumo falsificado, além de cigarros ilegais, na cidade de Itabaiana. Os fornecedores do material irregular já foram identificados e, em breve, acontece nova fase da operação”, citou.

Apesar da apreensão desta quarta, nesta fase ainda não ocorreu prisão. “Não houve flagrante, porque, durante as oitivas, nós constatamos que os comerciantes tinham adquirido de boa-fé, e não tinham como saber que aquele fumo tratava-se de uma falsificação. As pessoas que estavam com o produto também eram vítimas dos falsificadores”, concluiu o delegado.

Fonte: Polícia Civil