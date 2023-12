Delegacia de Lagarto elucida homicídio e prende autor do crime

Um adolescente suspeito de ter tirado a vida de Lucas Mateus S. Nascimento, no último dia 27 de janeiro de 2023, no bairro Ademar de Carvalho, em Lagarto, foi preso por agentes da Polícia Civil.

Segundo o Delegado Regional de Lagarto, Paulo Cristiano, após ser notificada, a Polícia Civil empreendeu diligências imediatas para elucidar autoria e circunstâncias do referido crime, quando se constatou que câmeras locais apontavam a forte evidência de que um casal de jovens e um terceiro indivíduo tiveram participação no evento infracional.

Ele também destacou que com o aprofundar das investigações, foi possível identificar os envolvidos, e então se pode confirmar que os suspeitos eram três adolescentes em conflito com a lei, usuários de drogas, sendo que um deles, autor dos disparos, também era microtraficante. “Esse é mais um caso de homicídio completamente elucidado pela equipe de Investigação do DHPP/Lagarto. Com isso, a partir da colheita de fartos elementos informativos que nos conduziram à confirmação das suspeitas, o Juizado Infantil da Comarca de Lagarto acatou nossa representação, e determinou a internação provisória do principal suspeito. Com o cumprimento do Mandado, o adolescente agora segue à Disposição da Justiça na USIP, em Aracaju”, confirmou o delegado Paulo Cristiano.