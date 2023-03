Delegacia de Simão Dias coordena perícia de mais de 30 motos apreendidas na região

A Delegacia de Simão Dias coordenou a perícia de 33 motocicletas que estavam apreendidas na delegacia da cidade. A ação ocorreu durante força-tarefa, contou com o apoio do Instituto de Criminalística de Sergipe e da prefeitura local, sendo encerrada na tarde da última sexta-feira, 3.

As motocicletas apreendidas estavam com as numerações de chassi e motor adulteradas. Assim, a força-tarefa realizou as perícias metalográficas nas motos, com o objetivo de revelar a numeração original dos veículos, para que eles possam ser devolvidos aos seus legítimos donos.

Segundo o delegado Clever Farias, o trabalho aconteceu por meio de parceria entre Estado e município. “A ação só foi possível graças à união da Polícia Civil, Perícia e administração municipal, que cedeu a tenda onde todo o trabalho foi executado, razão pela qual agradeço a Luciano Homem, diretor do Instituto de Criminalística de Sergipe, e ao prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana”, destacou o delegado.

Após a finalização da Força Tarefa, Clever Farias vai se reunir com o diretor do Ciretran em Lagarto, para obter as informações necessárias e regularizar as motocicletas identificadas pela perícia, e assim agilizar o atendimento aos interessados junto ao órgão de trânsito estadual.