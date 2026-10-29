Delegacia Regional de Lagarto participa de operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Sergipe

Uma ação integrada coordenada pela Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Investigação de Narcóticos (Denarc), deflagrou nesta quinta-feira, 29, a Operação Maré Oculta, para desarticular uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A ação cumpre 10 mandados de prisão temporária e 19 de busca e apreensão.

O principal alvo da investigação, apontado como líder da organização, foi localizado na praia de Serrambi, no litoral sul de Pernambuco, com apoio das forças de segurança daquele estado. Ele era considerado foragido desde 2024, quando passou a ser procurado por roubo, e, segundo a investigação, continuava a comandar as atividades do grupo à distância.

De acordo com a Polícia Civil, a organização utilizava terceiros e operações financeiras para ocultar e dissimular a origem dos recursos obtidos com o tráfico de drogas. A análise financeira realizada durante a investigação identificou movimentações de aproximadamente R$ 5 milhões.

A operação contou com o apoio da Divisão de Inteligência da Polícia Civil, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), do Departamento de Proteção Animal e Meio Ambiente (DEPAMA), do Departamento de Crimes contra o Patrimônio (DEPATRI), da Delegacia Municipal de Pirambu, da Delegacia Regional de Lagarto, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe (FICCO/SE) e da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Os presos serão encaminhados às unidades competentes e ficarão à disposição da Justiça. O material apreendido será periciado e incorporado ao inquérito policial, que segue em andamento para identificar outros possíveis integrantes da organização e rastrear bens que possam ter sido adquiridos com recursos provenientes do tráfico de drogas.

Fonte: SSP/SE