A Delegacia Regional de Lagarto está realizando uma seleção para estagiários. Os interessados devem estar cursando do 5º ao 8º período do curso de Direito e ter interesse de ter experiência de contato com a área criminal.

Para participar, os interessados devem enviar seu histórico e contato para o e-mail: [email protected] “Os inscritos receberam detalhes do processo seletivo”, destacou a Polícia Civil.