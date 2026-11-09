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Delegacias plantonistas de Sergipe registram 211 procedimentos em dois dias

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As delegacias plantonistas de Nossa Senhora da Glória, Itabaiana, Lagarto e Propriá, além da Central de Flagrantes e da Casa da Mulher Brasileira, em Aracaju, mantiveram o funcionamento e o atendimento à população na sexta-feira, 06, e no sábado, 07. Juntas, as unidades registraram 211 procedimentos policiais nos dois dias, entre boletins de ocorrência, autos de prisão em flagrante, termos circunstanciados e boletins de ocorrência circunstanciados.

No período, foram contabilizados 175 boletins de ocorrência (BOs), 26 autos de prisão em flagrante (APFs), oito termos circunstanciados de ocorrência (TCOs) e dois boletins de ocorrência circunstanciados (BOCs).

A Central de Flagrantes concentrou o maior volume de atendimentos, com 81 boletins de ocorrência e sete autos de prisão em flagrante nos dois dias. No sábado houve um pico de atendimento com alta demanda apresentada pelas forças de segurança. A unidade de Itabaiana registrou 37 boletins de ocorrência e seis prisões em flagrante. Já a Casa da Mulher Brasileira contabilizou 25 boletins de ocorrência e sete autos de prisão em flagrante.

Atendimento à população

O delegado-geral da Polícia Civil, Thiago Leandro, destaca que as unidades plantonistas seguem desempenhando suas atividades, garantindo o recebimento das ocorrências e a adoção das providências policiais necessárias.

“Nosso compromisso é assegurar que a população tenha acesso aos serviços da Polícia Civil, especialmente nas situações que exigem atendimento imediato. As delegacias plantonistas estão funcionando, recebendo ocorrências e realizando os procedimentos necessários. Os números desses dois dias demonstram o trabalho desenvolvido pelas equipes e a continuidade da prestação desse serviço essencial à sociedade sergipana.”

Fonte: Polícia Civil

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