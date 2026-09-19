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Delegado Alessandro cumpre agenda em Lagarto com foco em diálogo com lideranças e novos investimentos

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O senador Delegado Alessandro Vieira (MDB), candidato à reeleição, cumpriu na última sexta-feira, 18, uma agenda de campanha em Lagarto, com uma série de encontros com apoiadores, lideranças políticas, empresários e representantes da sociedade local. A programação inclui entrevista na Rádio 102 FM, reuniões e visitas, reforçando a presença do senador neste que é um principais municípios do Centro-Sul sergipano.

Ao longo da agenda, Alessandro esteve acompanhado de João de Solinha, segundo suplente de sua chapa e liderança política de Lagarto, e do deputado federal Fábio Reis (PSD), candidato à reeleição. A programação começou com um almoço com amigos e apoiadores do município. Em seguida, Alessandro participou de entrevista na 102 FM e visitou os empresários Dinho e Tiko, proprietários da Minas Telecom, além do ex-prefeito de Poço Verde, Igor Oliveira. A agenda também incluiu encontros com empresários ao lado de João de Solinha.

Durante a passagem pelo município, Alessandro destacou o volume de recursos destinados a Lagarto ao longo de seu mandato. Segundo o senador, são mais de R$ 60 milhões em investimentos, com concentração especialmente na área da saúde, mas também em infraestrutura, segurança pública, agricultura e assistência social. “Lagarto é, fora da Região Metropolitana, o município que mais recebeu recursos do nosso mandato. São mais de R$ 60 milhões aqui. O grande foco sempre foi a saúde, mas também temos atuação em infraestrutura, agricultura familiar, cooperativas e associações, com equipamentos que ajudam a gerar emprego e renda”.

Na saúde, os recursos contemplam diferentes instituições do município. Entre os investimentos registrados estão R$ 4 milhões para o Hospital Nossa Senhora da Conceição e cerca de R$ 20 milhões destinados ao Hospital de Amor em diferentes etapas. Para a Maternidade Zacarias Júnior, há recursos para a ampliação da logística do Banco de Leite Humano, além de novos R$ 500 mil destinados à instituição em 2026.

Os investimentos também incluem cerca de R$ 17.6 milhões para o Fundo Municipal de Saúde. Também há recursos destinados à infraestrutura, com R$ 3 milhões para o município em 2025, atualmente em execução, além de R$ 2 milhões para habitação. Na segurança pública, os investimentos incluem equipamentos e estrutura para a Guarda Municipal, videomonitoramento e outros equipamentos.

A agricultura familiar também foi contemplada com máquinas e equipamentos para comunidades e associações rurais. Entre as ações estão investimentos nos povoados Juerana, Quilombo, Pururuca e Fazenda Grande, além de recursos para patrulha agrícola e equipamentos voltados à produção.

Para os próximos ciclos orçamentários, Alessandro afirmou que já existem tratativas para novas ações em infraestrutura e saúde. “Para o próximo orçamento, já temos algumas coisas definidas e desenhadas, de infraestrutura com a Prefeitura Municipal e de saúde com o Governo do Estado e também com o Hospital Universitário”, disse.

Entre as prioridades mencionadas está a ampliação da capacidade de atendimento do Hospital Universitário de Lagarto, especialmente nas áreas de urgência, emergência e cirurgias. “O Hospital Universitário está precisando de uma ampliação. Uma cidade do tamanho de Lagarto precisa ter capacidade de atendimento de urgência e emergência e também de cirurgias. A gente já tem espaço físico e condições de avançar ali com rapidez. E quando você atende Lagarto, está atendendo uma região inteira, até um pedaço da Bahia, que normalmente se desloca para cá para ser atendido em saúde”, afirmou.

Durante a agenda, o senador também recebeu uma manifestação pública de reconhecimento de Edvanilson Rodrigues, diretor-presidente da Maternidade Zacarias Júnior, pelo apoio destinado à instituição. “Quero agradecer o apoio do senador Delegado Alessandro pela ajuda que tem dado rotineiramente à maternidade. Sem a ajuda do senador, a gente estaria passando algumas dificuldades”, afirmou Edvanilson, que citou R$ 750 mil destinados à instituição.

Estavam presentes, o ex-prefeito, Jerônimo Reis, a ex-deputada Goretti Reis, e os vereadores, Washington da Mariquita, Manoela da Lagartense, Carlos de Zezé de Avelino, Cosme do Treze e Anderson Silva.

Fonte: Assessoria de Comunicação

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