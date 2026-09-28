Delegado Alessandro é recebido com apoio e reconhecimentos em feiras dos povoados Colônia 13, Brasília e Jenipapo, em Lagarto

O senador Delegado Alessandro Vieira (MDB), candidato à reeleição, passou no último domingo, 27, em Lagarto, onde intensificou o contato com moradores na reta final da campanha. A agenda foi concentrada nas feiras dos povoados Colônia 13, Brasília e Jenipapo, com a presença da vice-prefeita Suely Menezes, do segundo suplente de Alessandro, Joãozinho de Solinha, e do deputado estadual Ibrain de Valmir, candidato à reeleição.

Também acompanharam as visitas os vereadores Cosme do 13, Anderson Silva e Genisson de Tonho de Totonho, além de suplentes de vereadores e outras lideranças locais. Durante a passagem pelas feiras, Alessandro foi recebido com abraços, cumprimentos e conversas com moradores que fizeram questão de relatar o conhecimento sobre a atuação do senador. “O dia começou cedo, estamos caminhando pelas feiras nos povoados de Lagarto. Muito bom conversar com esse povo trabalhador, que sabe o valor do esforço e do compromisso”, afirmou Alessandro.

A relação com Lagarto também foi destacada a partir dos investimentos destinados pelo mandato, que destinou R$ 50,9 milhões ao município, em destinações que abrangem áreas como saúde, agricultura, segurança pública, infraestrutura, pavimentação, habitação e assistência social. Em 2026, foram destinados recursos para pavimentação, custeio da saúde, estruturação da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e da Guarda Municipal, aquisição de tratores e implementos agrícolas para organizações da sociedade civil e dois caminhões destinados à assistência social.

Durante a caminhada, moradores também relataram espontaneamente a percepção sobre o trabalho do senador. “Vou votar em você porque admiro o seu trabalho, sei que você enviou emendas pra minha cidade Campo do Brito. Que Deus abençoe sua trajetória, confie em Deus e no povo que sabe reconhecer quem trabalha de verdade”, afirmou o morador.

O contato direto com a população tem sido intensificado por Alessandro nos últimos dias de campanha. A cada parada, o senador tem conversado diretamente com os eleitores, ouvindo demandas e recebendo relatos de moradores que associam seu mandato a investimentos concretos nos municípios sergipanos.

Depois das visitas às feiras de Colônia 13, Brasília e Jenipapo, Alessandro seguiu para São Domingos, onde participou de um almoço ao lado do candidato a deputado estadual Venâncio Fonseca e de lideranças da região.

Fonte: Assessoria de Comunicação