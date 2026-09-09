Delegado Alessandro lidera segundo voto para o Senado em pesquisa TWS Política

O Delegado Alessandro (MDB) lidera a preferência dos eleitores como segundo voto para o Senado em Sergipe, com 15% das intenções, segundo pesquisa do instituto TWS Política divulgada neste domingo, 6. O senador também aparece na segunda colocação no cenário de primeiro voto, com 19%, e alcança 18,18% na consolidação das duas escolhas.

No segundo voto, Alessandro está à frente de André Moura, que registra 14,80%; Rogério Carvalho, com 12,40%; Edvaldo, com 12,33%; e Delegado André David, com 11,87%.

O desempenho se repete no cenário de primeiro voto, no qual Alessandro aparece em segundo lugar, com 19%, atrás apenas de Rogério Carvalho, que registra 24,67%. Na consolidação das duas escolhas, Alessandro soma 18,18% dos votos, também na segunda colocação, enquanto Rogério Carvalho aparece com 19,81%.

Neste ano, duas vagas de Sergipe estarão em disputa no Senado e cada eleitor poderá escolher dois candidatos. Por isso, o desempenho no segundo voto ganha relevância na disputa, já que representa a preferência do eleitor para a segunda cadeira que estará em jogo.

Na soma das duas escolhas, aparecem ainda Delegado André David, com 13,90%; André Moura, com 11,23%; Rodrigo Valadares, com 11,05%; Edvaldo, com 9,19%; Eduardo Amorim, com 7,34%; e Iran Barbosa, com 6,09%.

Ao longo do mandato, Alessandro já destinou e viabilizou mais de R$ 1 bilhão em recursos para Sergipe. Os investimentos chegaram a municípios de diferentes regiões do estado e contemplam áreas como saúde, segurança pública, educação, infraestrutura, agricultura, assistência social, turismo, esporte, meio ambiente e juventude.

“Esse resultado mostra que o nosso trabalho está sendo reconhecido e que o eleitor sergipano sabe que pode contar com o nosso mandato. Estar em primeiro lugar no segundo voto aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Vamos continuar fazendo uma campanha de diálogo, apresentando resultados e mostrando que é possível fazer política com independência, seriedade e coragem”, afirmou Alessandro.

A pesquisa TWS Política ouviu 1.500 eleitores em Sergipe entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro de 2026. A margem de erro é de 2,53 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi divulgado em 6 de setembro e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SE-04167/2026.

Fonte: Assessoria de Comunicação