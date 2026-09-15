Delegado Alessandro mantém vantagem e aparece entre os eleitos ao Senado

O senador e candidato à reeleição Delegado Alessandro (MDB) aparece entre os nomes que estariam eleitos para o Senado nas duas escolhas consultadas pela pesquisa do Instituto França em Sergipe. O levantamento mostra Alessandro na faixa das duas vagas em disputa tanto no primeiro quanto no segundo voto dos eleitores.

Na pergunta sobre o primeiro voto, Alessandro registra 12,92% das intenções. Delegado André David aparece com 17,04%, André Moura tem 11,69% e Rogério Carvalho, 10,05%.

No segundo voto, Alessandro alcança 8,44%. Delegado André David soma 8,97%, Rogério Carvalho registra 8,37% e André Moura, 6,13%. Assim, o senador permanece na faixa das duas vagas nas duas consultas realizadas pelo instituto.

Considerando a soma do primeiro e do segundo votos, Alessandro chega a 21,36%. Delegado André David totaliza 26,01%, Rogério Carvalho, 18,42%, e André Moura, 17,82%.

Neste ano, Sergipe elegerá dois senadores, e cada eleitor poderá escolher dois candidatos. Por isso, a análise conjunta das duas escolhas permite avaliar quais nomes aparecem dentro da faixa de eleição no levantamento.

Ao longo do mandato, Delegado Alessandro já destinou mais de R$ 1 bilhão em recursos para Sergipe. Desse total, cerca de R$ 500 milhões foram direcionados à saúde e R$ 60 milhões à segurança pública, além de investimentos em educação, infraestrutura, agricultura, assistência social, turismo, esporte, meio ambiente e juventude.

“É de suma importância que os sergipanos comparem o trabalho feito por cada candidato e os resultados que cada um já entregou ao estado. O nosso mandato já viabilizou mais de R$ 1 bilhão para o desenvolvimento de Sergipe, com investimentos em saúde, segurança e outras áreas essenciais. É com trabalho, presença e resultado que vamos continuar defendendo o povo sergipano”, afirmou Alessandro.

A pesquisa ouviu 1.300 eleitores em Sergipe entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob os números SE-08275/2026 e BR-05770/2026.

Fonte: Assessoria de Comunicação