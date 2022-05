Delegado Alisson Lial é homenageado com título de cidadão Lagartense

O delegado de Polícia de Sergipe, Alisson Lial, recebeu o título de Cidadão Lagartense na manhã da última terça-feira, 17. A propositura de iniciativa do vereador e agente de Polícia Civil, Matheus Correia, foi aprovada pelos parlamentares da Câmara de Vereadores de Lagarto. A solenidade ocorreu no auditório da Faculdade Ages, localizado povoado Várzea dos Cágados, na mesma cidade sergipana.

Mais dois agentes de Polícia Civil, Luciano Almeida e Damião do Nascimento, lotados na mesma Delegacia, que trabalharam com o delegado Alisson Lial, também receberam a honraria. Assim como alguns policiais militares do 7º Batalhão.

Alisson Lial fez questão de frisar a importância desta homenagem para ele e seus colegas. “A importância deste reconhecimento para mim e toda equipe é saber que a população reconheceu nosso trabalho através da Câmara de Vereadores. Reconheceu nosso empenho, nossa dedicação e os dias e noites que nos entregamos para servir e proteger a sociedade. É um marco para nós! E apesar de não estar mais lotado em Lagarto, ser lembrado pelo trabalho que fizemos e por ser homenageado juntamente com a minha equipe torna este momento ainda mais especial. Eu compunha com os dois agentes Luciano Almeida e Damião do Nascimento o trabalho de captura”, acrescentou o delegado, que atualmente está lotado no Centro de Operações Policiais Especiais (Cope).

Ressaltando que o trabalho diário não é feito pensando em louros, o delegado disse que se sente muito honrado em ser cidadão lagartense. “Não trabalhamos buscando títulos, mas seria hipocrisia não dizer que fiquei feliz. Traz aquela sensação de dever cumprido. Uma honraria grande, pois é uma homenagem que partiu do povo. Para além do reconhecimento de nossa Instituição, o recebimento de um Título de Cidadão é o povo reconhecendo seu trabalho. Um reconhecimento natural em prol da nossa dedicação é o que torna esta homenagem ainda mais bonita e com um significado muito maior”, enfatizou Lial.

O autor da propositura, vereador e agente de polícia Civil, Matheus Correia, ressaltou a importância das equipes de polícia e da sua alegria em homenagear colegas que fizeram diferença por Lagarto. “Lial como é mais conhecido na nossa polícia e por nossa comunidade é um servidor público nato. Ele gosta de servir, gosta de estar próximo ao povo e atende muito bem a todos,- seja a população, os advogados que chegam na delegacia ou os colegas da Guarda Militar. Este relacionamento pessoal que tem com todos termina cativando os que estão próximos. Com todo mérito e capacidade que possui Alisson trabalhou e fez diferença em Lagarto. Eu trabalhei ao lado dele e todos que trabalham na equipe são testemunhas de sua capacidade, de sua boa relação e do seu amor por Lagarto. Estar ao lado de uma pessoa que demonstra seu carinho pela cidade durante o seu trabalho é muito dignificante”, diz.