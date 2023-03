Clever Farias discute implantação da Sala Lilás em Simão Dias

O delegado de Simão Dias, Clever Farias, participou de reunião na manhã desta segunda-feira, 20 de março, na Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (COPCI), sendo recebido pelo delegado Jonathas Evangelista.

Na ocasião, Clever apresentou diversas demandas oriundas da Delegacia de Simão Dias, dentre elas, a ampliação do prédio do CISP, para a melhoria e expansão da prestação do serviço em Simão Dias.

Segundo Clever Farias, o prédio do CISP foi inaugurado em 2013 e precisa passar por ampliação, com o objetivo de atender melhor a população e alojar policiais civis e militares de plantão, já que houve aumento na demanda dos serviços da segurança pública e no efetivo da Polícia Militar no município.

“Bastante proveitosa a nossa visita hoje à COPCI, em Aracaju, em que o delegado Jonathas se comprometeu em realizar um estudo de viabilidade da nossa demanda de implantação da Sala Lilás, para atendimento exclusivo às mulheres, assim como a possível implantação da DAGV. Também discutimos a estatística criminal em Simão Dias e região”, frisou Clever.

Também o delegado esteve reunido com o delegado-geral da Polícia Civil de Sergipe, Thiago Leandro Barbosa de Oliveira.