Delegado de Umbaúba sofreu politraumatismo e traumatismo crânio facial, diz boletim do Huse

O delegado de Umbaúba, Rafael Brito, 34 anos, vítima de um acidente de trânsito na última quarta-feira, 05, no trevo que da acesso a Arauá, teve politraumatismo, sendo um traumatismo crânio facial com lesão do osso temporal, sem lesões cerebrais. A informação foi divulgada pelo Hospital de Urgência de Sergipe.