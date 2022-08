Denarc prende suspeito de usar duas crianças para o tráfico de drogas

Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc) deram cumprimento ao mandado de prisão de um homem investigado por tráfico de drogas. Ele também é suspeito de utilizar crianças de oito anos na prática do crime. A ação policial ocorreu na última quinta-feira, 18.

De acordo com as informações policiais, o Denarc foi comunicado pelo Conselho Tutelar de que um ex-presidiário estaria utilizando duas crianças para a entrega dos entorpecentes, no bairro Coqueiral, em Aracaju.

A partir do apelido do homem indicado na denúncia, as equipes do Denarc investigaram e identificaram que, contra ele, havia um mandado de prisão preventiva em aberto. Após diligências, o investigado foi preso.

Ele se encontra à disposição da Justiça. Já em relação às denúncias de uso de crianças no comércio de drogas, o Denarc informou que uma investigação está sendo realizada pela unidade policial.