Denuncia de ONG internacional prende homem por pornografia infanto-juvenil em SE

Um homem autor do crime de armazenamento de conteúdo de abuso sexual infantil foi preso na Barra dos Coqueiros. Além da prisão, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão na casa do investigado, onde foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos que foram periciados. A informação foi divulgada na última quinta-feira, 24.

A investigação é conduzida pela delegada Jacyara Mendonça, titular do Delegacia de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV) da Barra dos Coqueiros.

De acordo com a coordenadora operacional das delegacias da capital, Nalile Castro, a Polícia Civil chegou até o investigado a partir de denúncias recebidas pela organização não governamental norte-americana National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).

“A Polícia Federal recebeu inicialmente o material, mas como não havia tido compartilhamento, a esfera estadual passou a atuar através do DAGV da Barra dos Coqueiros. Após sua prisão, investigado admitiu que tinha cenas explícitas envolvendo crianças em seus dispositivos, mas que não produziu a filmagem, também não informando como adquiriu”, destacou.

A partir da denúncia, os policiais da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) da Barra dos Coqueiros, da Coordenadoria da Polícia Civil da Capital (Copcal), da 11ª Delegacia Metropolitana (11ª DM), além de peritos da Polícia Científica apreenderam os equipamentos eletrônicos do investigado. O material foi encaminhado ao Setor de Computação Forense do Instituto de Criminalística (IC).

Segundo o perito criminal Jorge Barreto, foram apreendidos equipamentos que pudessem armazenar dados digitais. “A equipe de plantão foi ao local e apreendeu os dispositivos de armazenamento e computacionais, como notebooks e celulares. Todo o conteúdo da memória desse material será examinado para vermos se há evidências que comprovem o delito específico. Apreendemos o material para exame posterior, já que ele havia sido preso em cumprimento de mandado”, detalhou.

Já conforme a coordenadora operacional das delegacias da capital, tudo indica que imagens armazenadas pelo homem preso na Barra dos Coqueiros não tenham tido como vítimas crianças e adolescentes de Sergipe. “As investigações seguem ocorrendo na DAGV da Barra dos Coqueiros”, pontuou.

Fonte: SSP/SE