Denúncia leva Crea-SE a obra com suspeita de irregularidades em Salgado

Uma denuncia levou uma equipe de fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) a uma obra no município de Salgado com suspeita de irregularidades. O presidente em exercício do Crea-SE, Engenheiro Daniel Diniz acompanhou o trabalho.

No local, os fiscais constaram que parte de um muro e parte de uma casa cederam por conta da obra. A engenheira responsável foi identificada e o conselho vai adotar as providências necessárias para apurar as devidas responsabilidades.

O presidente em exercício informou que o caso será encaminhado à Câmara Especializada em Engenharia Civil do Conselho.

“É atribuição do Crea-SE fiscalizar o exercício profissional e é isso que estamos fazendo. Se constatamos uma obra, com indícios de irregularidade e há uma profissional responsável por ela, precisamos apurar o que houve e corrigir os erros para que a sociedade esteja protegida”, disse Daniel Diniz.

O coordenador de fiscalização lembrou que qualquer pessoa pode e deve denunciar possíveis irregularidades envolvendo profissionais das engenharias, da agronomia e das geociências.

“Nossos canais são o (79) 3234-3028 e ouvidoria@crea-se.org.br. Estamos disponíveis a qualquer hora para receber as demandas e para adotar as providências necessárias para assegurar o exercício legal das profissões”, finalizou.