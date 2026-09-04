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Depama prende em flagrante homem suspeito de praticar zoofilia contra cachorro

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A Delegacia Especializada de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) prendeu em flagrante, na última quinta-feira, 03, um homem de 47 anos suspeito de praticar um ato de natureza sexual contra um cachorro, em Aracaju.

De acordo com as informações policiais, o caso ocorreu em frente à residência do indivíduo e foi registrado em vídeo por um vizinho. Após receber as imagens, uma equipe da Depama foi imediatamente ao local e realizou a prisão do homem.

O suspeito foi conduzido à unidade policial, onde, durante o interrogatório, negou ter praticado qualquer ato de natureza sexual contra o animal. De acordo com o delegado Hugo Leonardo, na versão apresentada pelo detido, a situação registrada nas imagens teria sido apenas uma “brincadeira” com o cachorro.

Diante dos fatos, foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de maus-tratos a animal. Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado à carceragem, permanecendo à disposição da Justiça.

O suspeito será submetido à audiência de custódia, ocasião em que o Poder Judiciário avaliará a manutenção ou não da prisão.

Fonte: SSP/SE

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