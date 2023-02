Deputada Áurea Ribeiro se diz pronta para atender ao chamado do povo

Após ser empossada deputada estadual, na última quarta-feira, 1º, Áurea Ribeiro se disse pronta para atender ao chamado do povo sergipano. “Sou Áurea Ribeiro, de Lagarto para todo o nosso Sergipe. Só me resta dizer pra vocês, com tamanha felicidade: já estamos aqui, às suas ordens! E igualmente solícita para ir aonde o povo nos convocar”, afirmou.

A deputada estadual também se disse orgulhosa por estar exercendo o mandato na Alese, sobretudo por conta das dificuldades que se impõem sobre as mulheres. “Na vida, e especialmente na política, o caminho é difícil a todos. Mas, convenhamos, ainda é bem mais difícil para as mulheres. Orgulha-me muito a possibilidade de ocupar este cargo. Assim como me orgulham, profundamente, as minhas origens”, comentou.

Diante disso, Ribeiro afirmou que, na Alese, será uma feminina voz a favor do povo. “Seremos cinco [mulheres] na tribuna, mas com totais condições de protagonismo e porque não dizer de fazer história nesta Casa”, observou a parlamentar que também ressaltou que será uma “fiel escudeira” do governador Fábio Mitidieri.