O deputado federal Fábio Reis realizou, nesta quinta-feira, 26, uma importante entrega para o município de Lagarto, dois veículos que irão reforçar os serviços da Secretaria Municipal de Saúde.

A iniciativa tem como objetivo contribuir para a melhoria da estrutura e da capacidade de atendimento da rede municipal de saúde, oferecendo mais suporte às equipes e melhores condições para atender às necessidades da população lagartense.

A entrega reafirma o compromisso do deputado Fábio Reis com o desenvolvimento de Lagarto e com o fortalecimento da saúde pública, por meio de investimentos e ações que fazem a diferença na vida das pessoas.

“Nosso compromisso é trabalhar por Lagarto e garantir que os investimentos cheguem a quem mais precisa. Esses dois veículos representam mais apoio à saúde e mais cuidado com a nossa população”, destacou o deputado.

Com trabalho, compromisso e parcerias, Fábio Reis segue contribuindo para o desenvolvimento de Lagarto e para a construção de uma saúde cada vez melhor para todos.