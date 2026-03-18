Deputado Fábio Reis, junto com a Prefeitura de Lagarto, avança com o maior programa de pavimentação da história da cidade

A cidade de Lagarto vive um novo momento com o maior programa de pavimentação já realizado no município. Em parceria com a Prefeitura, o deputado federal Fábio Reis tem levado obras para diversas regiões, do centro aos povoados, garantindo mais mobilidade, valorização dos imóveis e qualidade de vida para a população.

Já são mais de 50 ruas sendo transformadas, substituindo a poeira, a lama e os transtornos por infraestrutura e dignidade. O avanço é visível e tem impactado diretamente o dia a dia dos moradores.

Enquanto isso, um vídeo que circula nas redes sociais expôs uma crise dentro da oposição. Um ex-aliado fez críticas duras, afirmando que houve oportunidade de fazer mais, mas faltou ação, uma fala que rapidamente ganhou repercussão e reforçou questionamentos já presentes entre a população.

O contraste entre o cenário atual de obras e as críticas vindas de dentro da própria oposição evidencia um novo capítulo na cidade: de um lado, entregas acontecendo; do outro, cobranças sobre o que não foi feito.