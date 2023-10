Deputado Fábio Reis recebe prefeitos de Sergipe em Brasília

Ao entender a relevância do diálogo aberto e transparente entre parlamentares e entes municipais, o deputado federal Fábio Reis (PSD) recebeu em seu gabinete ao longo da última quarta-feira, 04, prefeitos de vários municípios sergipanos.

Os gestores municipais apresentaram suas demandas e pontuaram as necessidades mais urgentes de cada região, aproveitando que vieram à Brasília para participar da Mobilização Municipalista da Confederação Nacional de Municípios (CNM), que reuniu mais de 2,5 mil gestores de todo o Brasil.

“Ter uma relação de parceria, admiração e amizade com prefeitos e prefeitas de Sergipe tem trazido grandes resultados. Avançamos muito no desenvolvimento dos nossos municípios e, com certeza, vamos avançar ainda mais. Estou sempre disponível pra ouvir as demandas e atender, ao máximo, os pedidos que chegam aqui no gabinete. Juntos, chegamos mais longe e fazemos mais pela nossa gente”, afirmou Reis.

Estiveram no gabinete do deputado os prefeitos de Cumbe, General Maynard, Indiaroba, Itabi, Pedrinhas, Poço Verde, Riachão do Dantas, Salgado, São Domingos, São Miguel do Aleixo e Telha.