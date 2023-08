Deputado Fábio Reis viabiliza revitalização de USF em Japoatã

Por meio de uma emenda parlamentar, o deputado federal Fábio Reis (PSD) viabilizou a revitalização da Unidade de Saúde da Família (USF) Maria Cleuza Pinheiro Silva, situada no povoado Espinheiro, na zona rural de Japoatã.

A reinauguração ocorreu no último final de semana e foi bastante comemorada pelo prefeito de Japoatã, Careca da Samam, uma vez que esta foi a quarta unidade de saúde que passou por uma manutenção corretiva e preventiva.

“Quero agradecer ao deputado Fábio Reis por ter destinado essa emenda para a Saúde do nosso Município. Dizer que é o quarto posto que já foi dado manutenção corretiva e preventiva, então, deputado federal Fábio Reis, muito obrigado”, disse o gestor.

Por meio das redes sociais, o deputado Fábio Reis comemorou a realização de mais uma obra por meio do seu mandato. “Saúde é uma das prioridades do meu mandato e, por isso, sigo contribuindo com afinco para que essa área receba cada vez mais emendas”, disse e completou: “Essa parceria com as prefeituras faz toda diferença pra que o recurso chegue a quem realmente precisa!”.