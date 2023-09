Deputado federal Fábio Reis inaugura praça em Tobias Barreto

O deputado federal Fábio Reis (PSD) iniciou a semana com a inauguração de uma praça no povoado Campo Pequeno, na zona rural de Tobias Barreto. A obra foi realizada com recursos destinados pelo parlamentar ao Município.

“Ter uma praça pertinho de casa significa poder caminhar ao ar livre, levar as crianças pra brincar, sentar no banco pra bater aquele papo. Significa ter lazer e melhorar a qualidade de vida! Agora, os moradores do Povoado Campo Pequeno, em Tobias Barreto, vão atestar o que estou falando: inauguramos por lá uma praça nova, fruto de emenda do meu mandato, que vai agregar valor ao local e à vida das pessoas”, analisou o parlamentar.

Já o prefeito de Tobias Barreto, Dílson de Agripino, agradeceu a Fábio por toda ajuda dispensada à população tobiense. “A minha gratidão a Fábio, sempre grato por tudo o que você fez por Tobias Barreto, mandando os projetos, mandando os recursos, e a gente concluindo as obras e você tendo a honra de entregar ao nosso povo”, agradeceu o prefeito.