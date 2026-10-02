Deputado federal Fábio Reis reafirma apoio a Alessandro Vieira e destaca parceria por Sergipe

O deputado federal Fábio Reis reafirmou seu apoio ao senador Alessandro Vieira e destacou a parceria construída entre os dois parlamentares em defesa de investimentos e ações para Sergipe, especialmente na área da saúde.

Com atuação reconhecida pela destinação de recursos para o estado, Fábio Reis tem sido um dos principais apoiadores do Opera Sergipe, programa que amplia o acesso da população a consultas, exames e procedimentos cirúrgicos. Alessandro Vieira também tem direcionado recursos para iniciativas de saúde, entre elas o Opera Mulher, voltado à assistência e à realização de procedimentos para mulheres sergipanas.

A atuação conjunta dos dois parlamentares tem fortalecido programas que chegam diretamente à população e ampliam o acesso aos serviços de saúde. Para Fábio Reis, a parceria representa a união de esforços em torno de demandas concretas dos municípios sergipanos.

“Alessandro é um parceiro de Sergipe e alguém que tem demonstrado, através do trabalho, o compromisso com o nosso estado. Temos atuado juntos na busca por recursos e ações que façam diferença na vida das pessoas. É uma parceria que tem dado resultado e que queremos continuar fortalecendo”, afirmou Fábio Reis.

Em Lagarto, essa articulação também conta com a participação de Joãozinho de Solinha, que integra a chapa de Alessandro Vieira como segundo suplente ao Senado. A presença de Joãozinho reforça a conexão entre as lideranças e a defesa de investimentos para o município.

A parceria reúne representantes com atuação em diferentes esferas e mantém como foco a busca por recursos e ações para Sergipe, com destaque para áreas como saúde, desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da população.

Fonte: Assessoria de Comunicação