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Deputado Ibrain de Valmir defende valorização da carreira dos bombeiros militares e cobra promoção de cabos

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O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) apresentou indicação na Assembleia Legislativa de Sergipe solicitando ao Governo do Estado a quebra de interstício para promoção a Cabo QBPM-0 dos soldados já formados do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBM-SE).

A proposta também solicita medidas voltadas à reestruturação da carreira da corporação e à viabilização de novos concursos públicos, fortalecendo a segurança pública e garantindo melhores condições de trabalho aos profissionais que atuam diariamente na proteção da população sergipana.

Para Ibrain, a valorização dos bombeiros militares é fundamental para assegurar um serviço cada vez mais eficiente e preparado para atender às demandas da sociedade.

“Os bombeiros exercem uma função essencial, salvando vidas e atuando diretamente em situações de emergência. Precisamos garantir reconhecimento, valorização profissional e condições para que a corporação continue fortalecida”, destacou o parlamentar.

A indicação foi apresentada durante sessão da Assembleia Legislativa de Sergipe nesta terça-feira, 26.

ASCOM – DEPUTADO ESTADUAL IBRAIN DE VALMIR (PV)

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