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Deputado Ibrain de Valmir participa da celebração pelos 20 anos da Paróquia São Domingos de Gusmão

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O deputado estadual Ibrain de Valmir participou, neste fim de semana, da celebração pelos 20 anos da Paróquia São Domingos de Gusmão, no município de São Domingos. A programação reuniu fiéis, lideranças políticas e religiosas em um momento marcado pela fé, gratidão e união da comunidade.

A missa comemorativa foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Aracaju, Dom Josafá Menezes, que conduziu a celebração em homenagem às duas décadas de evangelização, serviço pastoral e fortalecimento da vida religiosa no município.
Durante a programação, o deputado esteve ao lado do prefeito Binho e dos vereadores Acácio de JJ e Anderson da Buril, acompanhando a cerimônia e destacando a importância da paróquia para a história e para a espiritualidade da população local.

Para Ibrain de Valmir, a celebração representa um momento especial para toda a comunidade.

“É uma alegria participar de um momento tão importante para a fé do povo de São Domingos. A Paróquia São Domingos de Gusmão tem uma história bonita de evangelização, acolhimento e serviço à comunidade. Que São Domingos continue abençoando e guiando todos os fiéis”, destacou o parlamentar.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)

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