Deputado Ibrain de Valmir participa de celebrações de São José em Pedrinhas e Lagarto

O deputado estadual Ibrain de Valmir participou, na última quinta-feira, 19, das celebrações em homenagem a São José, padroeiro das famílias e de diversos municípios sergipanos, reforçando a importância da fé e das tradições religiosas.

Em Pedrinhas, o parlamentar esteve presente na procissão de encerramento da festa de São José ao lado do deputado federal Fábio Reis e dos vereadores Aron e Apolinário. A celebração reuniu centenas de fiéis e marcou um momento de devoção, união e renovação da fé na comunidade.

Durante a agenda, Ibrain destacou a relação histórica de sua família com a devoção a São José. Filho do ex-prefeito e ex-deputado Valmir Monteiro, o deputado ressaltou o legado de fé que carrega consigo.

“São José sempre teve um significado muito especial na minha vida e na minha família. Meu pai sempre foi um homem de muita fé, muito devoto, e isso é algo que trago comigo. Participar desse momento é renovar nossa esperança e fortalecer nossos valores”, afirmou.

Já em Lagarto, Ibrain também participou das comemorações na comunidade do Gomes, ao lado da vice-prefeita Suely Menezes e do empresário Joãozinho de Solinha, acompanhando de perto a programação festiva que movimentou a localidade e reuniu moradores em um ambiente de celebração e confraternização.

“São momentos que vão além da fé. São encontros que fortalecem nossas raízes, movimentam as comunidades e mantêm vivas as tradições do nosso povo”, destacou.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir