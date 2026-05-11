Deputado Ibrain de Valmir participa de encontros no interior e destaca importância da proximidade com o povo sergipano

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) cumpriu uma série de agendas no interior de Sergipe nos últimos dias, reforçando o diálogo com lideranças, moradores e instituições que desenvolvem ações sociais e culturais em diferentes regiões do estado.

Em Riachão do Dantas, Ibrain esteve no povoado Campestre a convite da vereadora Joelma, em um momento marcado por acolhimento, reencontros e conversas com a comunidade local. Ao lado do prefeito Galego, do vereador Ninito do Curralinho e de lideranças da região, o parlamentar destacou a importância de manter a proximidade com o povo do interior e ouvir de perto as demandas da população.

“São momentos que fortalecem amizades, renovam o carinho pelo nosso interior e mostram a importância de estarmos presentes ao lado das pessoas”, afirmou.

Já em Nossa Senhora da Glória, o deputado participou de um encontro no Boteco do Vaqueiro, espaço do comunicador Cleomarcos, conhecido como Vaqueiro Locutor. O momento reuniu amigos, música e manifestações da cultura sertaneja, em um ambiente de convivência e valorização das tradições do povo sergipano.

Durante a visita, Ibrain ressaltou a importância de preservar as raízes culturais do sertão e fortalecer os laços com a população. “A política também se faz ouvindo histórias, valorizando nossa cultura e estando perto das pessoas”, destacou.

O parlamentar também esteve em Estância, onde conheceu o trabalho desenvolvido pelo Centro de Equoterapia Santa Maria, em parceria com o Hospital Amparo Borboleta. O projeto oferece acolhimento, inclusão e acompanhamento terapêutico para crianças neurodivergentes e suas famílias.

Ibrain elogiou a iniciativa e colocou o mandato à disposição para apoiar ações voltadas à saúde, inclusão social e cuidado com as famílias sergipanas.

“É um trabalho bonito, humano e necessário, que transforma vidas e merece reconhecimento. Nosso mandato seguirá apoiando iniciativas que promovam inclusão e dignidade para quem mais precisa”, concluiu.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)