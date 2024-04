Deputado Jeferson Andrade assume Governo de Sergipe

Na última sexta-feira, 06, o governador Fábio Mitidieri assinou transmissão de cargo para o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Jeferson Andrade. O chefe do Executivo irá se ausentar por compromissos familiares e retoma a função no dia 6 de maio.

Já o vice-governador Zezinho Sobral estará em agenda internacional, a convite do governo espanhol, em evento sobre educação. Esta é a segunda vez que o deputado Jeferson Andrade assume o comando da administração estadual.

“Estarei em agenda particular e deixo o Estado sob comando de um político jovem, comprometido com nosso projeto de desenvolvimento de Sergipe. Estou me afastando logo após anunciar o reajuste de 10% no Plano de Carreiras, Cargos e Vencimentos (PCCV) dos servidores do Estado. O trabalho seguirá sem alterações, pois tenho a certeza de que Sergipe está em boas mãos”, afirmou Fábio.

Jeferson Andrade afirmou que honrará os compromissos do cargo durante o período à frente do Poder Executivo estadual.

“Agradeço ao governador Fábio e desejo uma boa viagem. Honraremos os compromissos do Estado e visitaremos diversos municípios nessa semana, a exemplo de Nossa Senhora de Lourdes e Itabi. Sem dúvidas, vamos seguir com a maior tranquilidade possível. E a Assembleia Legislativa também estará bem amparada, tendo o deputado Garibalde Mendonça na presidência”, pontuou Jeferson Andrade.

Fonte: Governo de SE