Deputado pede ampliação de leitos de UTI pediátricos

Nesta quinta-feira (13), o deputado Georgeo Passos (Cidadania) voltou a falar na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) sobre a necessidade do fortalecimento da assistência pediátrica em Sergipe. O parlamentar também destacou uma fiscalização realizada pelo Conselho Regional de Medicina (Cremese).

“Lógico que houve um crescimento no número de leitos de UTI pediátricas saindo de 20 e indo para 30 unidades. Mas, segundo o contrato, os dez novos leitos somente estarão em operação num período de 60 dias. Mesmo com a ampliação, o Cremese constatou que atualmente tem 18 crianças a espera de vaga na terapia intensiva”, destacou.

O deputado solicitou ao Governo do Estado uma nova ampliação de leitos no eixo da alta complexidade. “São necessários leitos de UTI e áreas vermelha e amarela. Quando o Governo diz que saiu de 200 para 300 leitos, em sua grande parte são voltados para enfermaria ou de menor complexidade”, pontuou.

Apartes

Em aparte, o deputado Luciano Pimentel (PP) fez um paralelo do aumento de casos de síndromes gripais e baixa adesão à vacinação. “A cobertura vacinal para este casos está na ordem dos 37%. Já em Aracaju está em 43%. É preciso que os pais e responsáveis levem suas crianças para imunizar como forma de prevenção, o que pode possibilitar o não agravamento do quadro em casos de crises respiratórias”, ressaltou.

Já o deputado Luiz Fonseca (PP) informou que o Governo de Sergipe ampliou o número de leitos pediátricos em todas as criticidades. “ente em leitos de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), Sergipe saiu de dez para 30 leitos, o que corresponde a um aumento de 200%. Com essas ampliações, a rede estadual de saúde pediátrica atualmente conta com um total de 327 leitos”, declarou.

Sobre a reunião entre representantes da Secretaria de Estado da Saúde, Ministério Público de Sergipe e o Conselho Regional de Medicina de Sergipe o deputado Luiz Fonseca disse que. “Durante a reunião, a SES evidenciou o trabalho realizado para o enfrentamento da sazonalidade das síndromes gripais, bem como destacou que as crianças estão sendo assistidas com todo o atendimento necessário e leitos qualificados para atender a necessidade da população durante o período”.