Deputados de SE aprovam extensão do abono temporário para professores

O pagamento é destinado a todos os integrantes da ativa do magistério lotados no âmbito das Unidades de Ensino da Rede Pública Estadual e integrantes do Quadro do Magistério lotados no âmbito da sede das Diretorias de Educação e da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc).

O PL ainda incorpora o valor de R$ 100 ao vencimento básico dos profissionais do magistério, o que beneficiará servidores ativos, inativos e pensionistas. Até este mês de maio, o valor pago era de R$ 932,57, o que totalizava esta diferença.