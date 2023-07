Deputados estaduais entram em recesso parlamentar a partir do dia 17

No período de 18 a 31 deste mês, os deputados estaduais de Sergipe entrarão no recesso parlamentar.

Com a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) de nº 04/2019, o artigo 51 da Constituição Estadual de Sergipe foi alterado. Com o feito, o período do recesso parlamentar foi reduzido, passando de 90 dias para 55 dias, ajustando-se ao estabelecido no Congresso Nacional.

Antes da PEC, os parlamentares se reuniam em sessões ordinárias anualmente de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro.

Com a mudança, os trabalhos legislativos passaram a ser de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Ou seja, diminuído de 90 para 55 dias, ampliando os dias de reuniões ordinárias, em conformidade com o Congresso.

Fonte: Alese